Участник попытки переворота в Черногории поддерживал отношения с российским военным атташе в Сербии Впервые опубликовано эксклюзивное фото.

Фото: Ксения Кириллова Неманья Рустич и военный атташе РФ в Сербии Андрей Киндяков

Предполагаемый участник попытки переворота в Черногории, член радикальной общественной организации «Заветници» («Заветники») Неманья Ристич поддерживал отношения с российским военным атташе в Сербии полковником Андреем Киндяковым.

Об этом говорится в статье «Сила и слабость российских спецслужб» на LB.ua.

«Ранее еще не публиковалось совместное фото Ристича с атташе по вопросам обороны российского посольства в Белграде, полковником Андреем Киндяковым. По словам Венцислава Буйича, неудавшийся террорист и российский военный атташе поддерживают весьма тесные отношения», - пишет автор статьи Ксения Кириллова.

Как сообщалось ранее, ранее Ристич засветился на совместном фото вместе с Лавровым.

Ранее сербский политолог Венцислав Буйич предоставил видеозапись, на которой главный подозреваемый в подготовке терактов Александр Синджелич хвастается своими связями с Минобороны России и выполнении их заданий при аннексии Крыма.

"А буквально в сентябре этого года он (Сингжелич - ред) лично предлагал мне €5 тысяч, чтобы я замолчал и больше не писал про дестабилизирующую деятельность Кремля на Балканах. Разумеется, я отказался", - рассказал Буйич.

Прокуратура Черногории в ноябре, после парламентских выборов, сообщила, что в стране готовилось покушение на премьер-министра Мило Джукановича и последующий переворот с захватом парламента.