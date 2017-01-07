"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
"Украинские землячества России" как элемент информационной войны
"Украинские землячества России" как элемент информационной войны
Что шокировало в Киеве переселенку из Севастополя
Что шокировало в Киеве переселенку из Севастополя
Почему командованию ВМС не нравится реформа НАТО
Почему командованию ВМС не нравится реформа НАТО
Кто заплатит за Приватбанк
Кто заплатит за Приватбанк
Боснийский сценарий для Украины
Боснийский сценарий для Украины
Истории известных фильмов с маленьким бюджетом
Истории известных фильмов с маленьким бюджетом
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
ГлавнаяМир

Участник попытки переворота в Черногории поддерживал отношения с российским военным атташе в Сербии

Впервые опубликовано эксклюзивное фото.

Неманья Рустич и военный атташе РФ в Сербии Андрей Киндяков
Фото: Ксения Кириллова
Неманья Рустич и военный атташе РФ в Сербии Андрей Киндяков

Предполагаемый участник попытки переворота в Черногории, член радикальной общественной организации «Заветници» («Заветники») Неманья Ристич поддерживал отношения с российским военным атташе в Сербии полковником Андреем Киндяковым. 

Об этом говорится в статье «Сила и слабость российских спецслужб» на LB.ua.

«Ранее еще не публиковалось совместное фото Ристича с атташе по вопросам обороны российского посольства в Белграде, полковником Андреем Киндяковым. По словам Венцислава Буйича, неудавшийся террорист и российский военный атташе поддерживают весьма тесные отношения», - пишет автор статьи Ксения Кириллова.

Как сообщалось ранее, ранее Ристич засветился на совместном фото вместе с Лавровым.

Ранее сербский политолог Венцислав Буйич предоставил видеозапись, на которой главный подозреваемый в подготовке терактов Александр Синджелич хвастается своими связями с Минобороны России и выполнении их заданий при аннексии Крыма.

"А буквально в сентябре этого года он (Сингжелич - ред) лично предлагал мне €5 тысяч, чтобы я замолчал и больше не писал про дестабилизирующую деятельность Кремля на Балканах. Разумеется, я отказался", - рассказал Буйич.

Прокуратура Черногории в ноябре, после парламентских выборов, сообщила, что в стране готовилось покушение на премьер-министра Мило Джукановича и последующий переворот с захватом парламента.

Новости по теме:

Тэги: Черногория, переворот
Реклама

Читайте в разделе