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Команда Трампа увольняет послов, назначенных Обамой

Указ коснется и дипломатов, являющихся родителями школьников, которым обычно давалось время до окончания учебного года.

Команда Трампа увольняет послов, назначенных Обамой
Трамп
Фото: EPA/UPG

Штаб избранного президента США Дональда Трампа издал указ о немедленном увольнении всех послов США, являющихся политическими назначенцами президента Барака Обамы.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

По данным издания, послы будут уволены до 20 января, дня инаугурации Трампа.

При этом отмечается, что будут уволены не только "политические" послы, назначенные из-за своих тесных связей с президентом, но и те, кто получил эту должность благодаря своим карьерным успехам.

Кроме того, вразрез с традициями, указ коснется и дипломатов, являющихся родителями детей школьного возраста, которым обычно давалось время до окончания учебного года.

Информацию об увольнениях послов, назначенных Обамой, подтвердил в сообщении агентству Рейтер и посол США в Новой Зеландии Марк Гилберт. По его словам, соответствующее указание всем послам "без исключения" было передано Госдепом США еще 23 декабря.

Ранее посол США в Израиле Дан Шапира уже объявил об уходе в отставку. При этом он останется в Израиле как частное лицо, чтобы позволить детям доучиться.

Своих должностей лишатся, среди прочего, назначенцы Обамы в Германии, Канаде, Великобритании, Коста-Рике, Чехии, Бельгии, при женевских структурах ООН, а также, вероятно, посол США в Украине Мари Йованович.

Напомним, в ноябре сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко не будет присутствовать на инаугурации Трампа.

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Тэги: США, послы, Дональд Трамп
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