Неизвестные обстреляли ресторан в Стамбуле
По данным турецких СМИ, атака на ресторан не связана с терроризмом.
Неизвестные люди обстреляли ресторан быстрого питания в районе Фатих в Стамбуле.
Об этом сообщает Hurriyet.
Двое мужчин подъехали к ресторану на автомобиле и открыли огонь по заведению. Нападающие вскоре скрылись.
По данным телеканала CNN Turk, два человека пострадали в результате нападения. Один из них получил тяжелые огнестрельные ранения.
⭕️ #FLASH ➡️ #Turquie 🇹🇷 Une nouvelle fusillade a éclaté aujourd'hui à #Istanbul, dans un restaurant du quartier de #Fatih. 3 blessés pic.twitter.com/O6bQrAUszT— DirectActus (@DirectActus) January 4, 2017
Телеканал Al Arabiya сообщает, что атака на ресторан не связана с терроризмом.
Напомним, в новогоднюю ночь неизвестный открыл огонь по посетителям стамбульского ночного клуба Reina. В результате теракта погибли 39 человек, еще несколько десятков получили ранения.
Полиция уже установила личность нападающего, однако детали не раскрываются.