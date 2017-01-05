Неизвестные обстреляли ресторан в Стамбуле По данным турецких СМИ, атака на ресторан не связана с терроризмом.

Полиция Турции Фото: из открытых источников

Неизвестные люди обстреляли ресторан быстрого питания в районе Фатих в Стамбуле.

Об этом сообщает Hurriyet.

Двое мужчин подъехали к ресторану на автомобиле и открыли огонь по заведению. Нападающие вскоре скрылись.

По данным телеканала CNN Turk, два человека пострадали в результате нападения. Один из них получил тяжелые огнестрельные ранения.

Телеканал Al Arabiya сообщает, что атака на ресторан не связана с терроризмом.

Напомним, в новогоднюю ночь неизвестный открыл огонь по посетителям стамбульского ночного клуба Reina. В результате теракта погибли 39 человек, еще несколько десятков получили ранения.

Полиция уже установила личность нападающего, однако детали не раскрываются.