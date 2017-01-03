BILD составил список из 7 лидеров, которые негативно повлияли на мировую политику Новый генсек ООН хочет сделать 2017 "Годом мира".

Путин Фото: EPA/UPG

Популярный немецкий таблоид BILD составил свой список лидеров, которые негативно повлияли на мировую политику в 2016 году.

Список опубликован на сайте BILD.

"Шок от "Брексита", путч в Турции, террор в Берлине, бомбовый ад Путина и Асада в Алеппо: ни один год в новейшей истории не дал нам так много политических сильных ударов, как 2016. У многих людей появилось ощущение, которое не следует путать с обычным дискомфортом по отношению к облеченным властью - страх. Это страх перед тем, что врагам европейского единства удастся развалить ЕС и уничтожить единую валюту, страх, что правитель Кремля, использующий военные методы, не сможет остановиться на границах НАТО и ЕС (например, и в странах Балтии)", - говорится в статье.

Первым в списке идет президент России. Издание напоминает, что год назад Владимир Путин в большом интервью BILD заявил, что если бы Россия с самого начала четко определила свои национальные интересы, "мир сегодня оставался сбалансированным". Прошел год, и дисбаланс стал еще опаснее: Россия все активнее участвует в войне Сирии на стороне Асада против гражданских лиц и против повстанцев; на востоке Украины по-прежнему стреляют; на границе со странами Балтии Путин проводит учения, "играя мышцами и постоянно нарушая воздушное пространство", перечисляет газета.

По информации издания, внутри страны Путин подогревает страх войны, в Москве в районах для богатых строят за деньги частных инвесторов ядерный бункер. Одновременно он вооружается, в частности, новые вооружения устанавливаются в российском анклаве Калининграде (бывший Кенигсберг).

"Мир почти позабыл о том, что запасов ядерного оружия все еще хватает для того, чтобы уничтожить всю жизнь на планете, в 2017-м, скорее всего, людям придется вспомнить об этом", - пишет автор.

Он перечисляет среди "заслуг" Кремля также хакерские атаки и целенаправленные кампании против кандидата на пост президента США Хиллари Клинтон, к которым Москва, по утверждениям ее пропагандистского аппарата, не имеет ничего общего.

Вслед за Путиным в "рейтинге" газеты идет турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, которого называют "одним из основных затруднений 2016 года". С одной стороны, политик выступил тесным союзником ЕС в вопросе беженцев, с другой, своей политикой, особенно после попытки путча, практически перечеркнул перспективы членства своей страны в Союзе.

Третье место отдано северокорейскому руководителю Ким Чен Ыну, которого боготворит 25-миллионное население страны. Сейчас этот диктатор угрожает Азии и миру ядерным оружием.

Далее следуют президент Филиппин Родриго Дутерте, который наводит порядок в стане весьма спорными методами; лидер пророссийской французской политической партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, претендующая на должность президента Франции; президент Сирии Башар Асад, ведущий убийственную войну в своей стране.

Последнее место в списке занял глава ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади.

Как отмечает издание, все эти люди будут влиять на мировую политику и в наступившем году. Нового Генсека ООН Антониу Гутерреша, который хочет сделать 2017 "Годом мира", знают больше на его родине, в Португалии, отмечает автор. При этом, отмечается в статье, Папа Римский Франциск сказал то, во что многие верить не хотят: "Мы находимся в состоянии войны".