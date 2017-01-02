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Сенаторы США побывали в Грузии на админгранице с Южной Осетией

Джон Маккейн высказался за продление антироссийских санкций.

Сенаторы США побывали в Грузии на админгранице с Южной Осетией
Фото: www.svoboda.org

Американские сенаторы - республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм и демократ Эми Клобушар - посетили Грузию и побывали, в частности, на границе с Южной Осетией. В Цхинвали эту границу называют "государственной", а в Тбилиси "административной".

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Маккейн демонстративно пожал руку крестьянину, находившемуся с другой стороны разделительной пограничной черты. Он назвал действия России в Южной Осетии и Абхазии "оккупацией и агрессией" и высказался за ужесточение санкций. Его однопартиец Грэм, отметил, что санкции должны "чувствительно затронуть лично Владимира Путина".

Сенаторы поблагодарили Грузию за поддержку операции в Афганистане, где служат несколько сотен грузинских военнослужащих и обещали всемерную помощь в укреплении суверенитета Грузии и строительстве грузинских вооружённых сил.

Напомним, президент Петр Порошенко наградил сенатора Джона Маккейна орденом Свободы, Линдси Грэма - орденом Ярослава Мудрого. Они удостоились наград "за весомый личный вклад в укрепление отношений между Украиной и США".

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Тэги: США, Россия, Грузия, Южная Осетия, санкции, Джон Маккейн
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