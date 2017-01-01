Новый генсек ООН вступил в должность Антониу Гутерриш призвал граждан мира сделать достижение мира своим приоритетом.

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Португалец Антониу Гутерриш 1 января 2017 года сменил на должности генерального секретаря ООН корейца Пан Ги Муна, который возглавлял организацию последние 10 лет.

В своем первом выступлении на должности генсека Гуттерриш призвал жителей планеты взять в 2017 году сделать достижение мира своим приоритетом.

"Сегодня, в первый день моего пребывания на посту генерального секретаря ООН меня мучает один вопрос: как помочь миллионам людей, которые оказались заложниками конфликтов, которые, переживая войну, испытывают невыносимые страдания, и конца им не видно? Мирные жители живут под смертельным градом бомбардировок и обстрелов. Женщины, дети и мужчины гибнут и получают увечья, потерявшие все, исполненные отчаяния, они вынуждены бежать из своих домов", - сказал генсек ООН в обращении, которое обнародовано на сайте организации.

"В этих войнах нет победителей - есть только проигравшие. Триллионы долларов тратятся на уничтожение социальной и экономической базы, раскручивая тем самым спираль недоверия и страха, - и этот порочный круг может сохраняться на протяжении нескольких поколений. Я призываю вас всех в этот Новый год вместе со мной взять на себя общее обязательство на предстоящий год. Давайте сделаем достижение мира нашей главной задачей. Пусть 2017 год станет для всех нас - простых граждан, правительств, руководителей - годом преодоления наших разногласий", - добавил Гуттериш.

Также 1 января 2017 года сменились пять непостоянных членов Совбеза ООН. Вместо Анголы, Венесуэлы, Испании, Малайзии и Новой Зеландии в него вошли Эфиопия, Боливия, Италия (в 2018 году ее сменят Нидерланды), Казахстан и Швеция.

Совет безопасности ООН состоит из 15 членов, в числе которых пять постоянных (Китай, Россия, Британия, США и Франция) и десять непостоянных членов, которых избирают на двухгодичный срок. В середине своих полномочий находятся Украина, Египет, Сенегал, Япония и Уругвай, которые будут входить в Совбез еще один год.