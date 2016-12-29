В ФРГ отпустили задержанного по делу о теракте в Берлине гражданина Туниса Расследование показало, что задержанный не мог быть связан с берлинским террористом.

Теракт в Берлине Фото: EPA/UPG

Прокуратура Германии отпустила выходца из Туниса, задержанного по подозрению в участии в организации теракта в Берлине.

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Расследование показало, что задержанный не мог быть связан с Анисом Амри, поэтому он был выпущен на свободу", - заявила представитель прокуратуры Фрауке Келлер.

Она также рассказала, что калибр пистолета, из которого Амри застрелил водителя грузовика, совпадает с калибром найденного рядом с телом погибшего в Милане. Чтобы выяснить, тот ли это пистолет, необходимо провести дополнительные экспертизы.

Накануне в Германии задержали гражданина Туниса, который, по версии прокуратуры, мог быть связан с терактом в Берлине. Его номер телефона был записан в мобильном Аниса Амри, которого считают водителем грузовика, въехавшего в толпу на ярмарке в Берлине. 23 декабря полиция застрелила Амри в Милане.

Грузовик врезался в толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине 19 декабря. В результате погибли 12 человек, более 50 были ранены. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Как сообщалось ранее в четверг, автосистема торможения грузовика позволила избежать большего число жертв теракта в Берлине.