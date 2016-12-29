Daily Mail назвала Дэвида Кэмерона претендентом на пост генсека НАТО В Альянсе считают, что Британия является крупнейшей и наиболее значимой страной в военном плане после США.

Дэвид Кэмерон

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон считается одним из главных претендентов на пост генерального секретаря НАТО.

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на неназванного чиновника.

Источник издания считает, что вероятность назначения на этот пост Кэмерона высока, если действующий премьер Британии Тереза Мэй решит его выдвинуть. Нынешний глава НАТО Йенс Столтенберг покинет пост в 2018 или 2019 году.

Друзья Кэмерона отмечают, что для Британии важно получить эту должность в Альянсе, если она хочет "играть более важную роль в безопасности Европы". Источник Daily Mail в НАТО сказал, что Британия занимает сильную позицию и является крупнейшей и наиболее значимой страной в военном плане после США.

Источник близкий к Кэмерону сказал изданию, что считает его подходящим на эту роль, но сомневается, что экс-премьер Британии захочет занять этот пост.

В июле Кэмерон покинул пост премьер-министра Великобритании. Он заявил о своей отставке после того, как большинство британцев в ходе референдума заявили о своем желании отделиться от Евросоюза.