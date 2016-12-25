Названы возможные причины крушения Ту-154 в Сочи Рассматриваются версии технической неисправности и ошибки пилотирования.

Причиной крушения российского военного самолета ТУ-154 в районе Сочи была техническая неисправность или ошибка пилота.

Об этом сказал председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров, исключив версию теракта, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Версию теракта я исключаю полностью. Самолет Минобороны, воздушное пространство России, здесь не может быть такой версии… Самолет должен был совершить после взлета разворот над морем, может быть, не вышел на нужную траекторию», – сказал Озеров.

По факту крушения самолета Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил полетов. В рамках расследования изымают документы и допрашивают должностных лиц, руководивших полетом.

«Изымается предполетная документация, проводятся допросы должностных лиц, руководивших полетом, технического персонала, готовившего самолет к вылету и осуществлявших его дозаправку», – сказала представитель СКР Светлана Петренко.

Напомним, в воскресенье утром в Черном море разбился российский военный самолет Ту-154, на котором в Сирию летели артисты ансамбля песни и пляски российской армии им. Александрова и девять представителей российских СМИ. Спасатели обнаружили тела нескольких погибших в районе крушения Ту-154. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения самолета Минобороны.

Указано, что дело, в частности, было открыто по ст. 351 УК России (нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия). СКР подтвердил, что самолет осуществлял плановый полет в Сирию. Самолет Ту-154 исчез с экрана радара "через некоторое время после взлета из аэропорта Адлер". Там самолет проводил дозаправку.