В ВОЗ заявили о создании вакцины против Эболы Проведенная в Гвинее экспертиза подтвердила высокую эффективность экспериментальной вакцины.

Вирус Эбола Фото: EPA/UPG

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о создании эффективной вакцины против лихорадки Эбола.

Как сообщает "Радио Свобода", проведенная в Гвинее экспертиза подтвердила высокую эффективность экспериментальной вакцины.

По данным ВОЗ, после прививки вакциной rVSV-ZEBOV более чем у 5000 человек на протяжении 10 дней наблюдения не было зафиксировано ни одного нового случая заболевания. Вакцина была предложена людям, которые находились в тесном контакте с больными.

По состоянию на начало марта 2016 года было зарегистрировано 11316 смертей в результате болезни Эбола, в целом со времени последней вспышки вируса в 2014 году было зарегистрировано 28639 случаев заражения. Больше всего пострадали страны Западной Африки.

Напомним, что в январе ВОЗ заявила об окончании эпидемии лихорадки Эбола.

Вирус Эбола был выделен в районе реки Эбола в Заире (ныне - Демократическая республика Конго). Первоначальные симптомы напоминают грипп. Вирус вызывает геморрагическую лихорадку, головные боли и слабость, развивающуюся в диарею, тошноту, проблемы с почками и печенью. У некоторых пациентов наблюдается внутреннее и внешнее (из глаз и десен) кровотечение.