Спецтема Россия Путин поручил укреплять российские ядерные силы Шойгу объяснил резкое увеличение количества вылетов российских истребителей на Балтике, в Черном море и в Арктике усилением разведдеятельности НАТО.

Путин и Шойгу

Ядерные силы России нужно укрепить ракетными комплексами, способными бороться с любыми существующими и перспективными система ПРО.

Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин, выступая на коллегии Минобороны России. Расшифровка его речи опубликована на сайте Кремля.

"Надо укреплять боевой потенциал стратегических ядерных сил, прежде всего за счет ракетных комплексов, способных гарантированно преодолевать существующие и перспективные системы противоракетной обороны", - заявил Путин.

Он добавил, что также необходимо улучшать стратегические неядерные силы, выводя их "на качественно новый уровень". Также Путин подчеркнул необходимость развивать все виды и роды войск, а также продолжать осваивать высокоточное оружие, средства связи, разведки и радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, Путин поручил внимательно следить за российскими границами и военно-политической обстановкой по их периметру. "Следует четко отслеживать любые изменения баланса сил и военно-политической обстановки в мире, особенно по периметру российских границ, и своевременно вносить корректировки в планы по нейтрализации потенциальных угроз нашей стране", - заявил российский лидер.

При этом министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на коллегии, заявил, что силы НАТО у российских границ за последние 10 лет увеличилась в три раза, а разведывательная деятельность Альянса по периметру России активизировалась. Поэтому, по его словам, на Балтике, в Черном море и в Арктике количество вылетов российских истребителей за последнее время увеличилось на 61%.

Напомним, что в конце ноября генсек ООН Пан Ги Мун призвал Россию и США к сокращению ядерного арсенала.

Ранее, в октябре, сообщалось, что Европарламент обеспокоен угрозами России использовать ядерное оружие.