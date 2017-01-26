Федерер вышел в финал AusOpen Швейцарец стал самым возрастным финалист на турнире Grand Slam с 1974 года.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер обыграл в полуфинале Australian Open своего соотечественника Стэна Вавринку в пяти сетах (7-5; 6-3; 1-6; 4-6; 6-3) и впервые с 2015 года поборется в финале за победу в турнире Grand Slam.

Выход в финал позволит швейцарцу подняться в рейтинге с 17-й строчки на 14-ю.

Соперник Роджера по финалу определится в пятницу, 27 января, в матче между Рафаэлем Надалем и Григором Димитровым.

Федерер (в возрасте 35 лет 171 дней) - самый возрастной финалист на турнире Grand Slam с 1974 года (Кен Роузвелл в возрасте 39 лет и 310 дней).