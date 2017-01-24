Харьков примет чемпионат Европы по боксу 2017 года Чемпионат запланирован на 14-26 июня.

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Чемпионат Европы по боксу среди мужчин 2017 года будет принимать Харьков.

Об этом заявил президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус, сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины.

"В первую очередь выражаю слова благодарности президенту EUBC Франко Фальчинелли и членам исполнительного комитета Европейской Конфедерации за то, что отдали свой голос именно нам", - отметил президент ФБУ Владимир Продивус.

Сообщается, что за право проведения турнира спорили также Турция и Россия, но подавляющее большинство голосующих членов исполкома EUBC проголосовали за Украину. Президент Европейской Конфедерации Франко Фальчинелли убежден, что Украина примет чемпионат на должном уровне. Украинская сторона в свою очередь отметила, что сделает все необходимое, чтобы это было именно так.

Чемпионат Европы по боксу запланирован на 14-26 июня 2017 года.

Стоит отметить, что Украине доверяли право на проведение Чемпионата мира по боксу среди юниоров, Кубка Европы среди мужчин, Чемпионата Европы среди женщин и Чемпионата Европы по боксу среди юниоров.

Как сообщалось, в 2018 году в Киеве пройдет финал Лиги чемпионов.