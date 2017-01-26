Лауреаты общенациональной программы "Человек года – 2016" в номинации "Новая генерация года"

Наталия Денисенко

Актриса кино и телевидения, специалист факультета Кино-Теле Искусство КНУ театра, кино и телевидения им. И.К. Карпенко-Карого.

Самые значительные достижения в Вашей профессиональной деятельности в 2016 году: Озвучание и дубляж более 20 мультфильмов и фильмов, съемки в более 10 украинских проектах, преподавательская деятельность актерскому мастерству и технике речи для одаренных детей.

Ваша «Формула успеха»: Никогда не бояться быть собой, заниматься любимым делом, не останавливаться ни при каких обстоятельствах и верить в большое чудо!

Кем Вы мечтали стать в детстве?: В детстве я была ещё та мечтательница, хотела попробовать ВСЕ! Хотела стать и феей, и бухгалтером, и мамой, и стюардессой, и принцессой... Наверно поэтому судьба мне подарила волшебную профессию перевоплощения.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась?: Да! Очень хочу стать МАМОЙ!

Быть сегодня успешным – это… быть востребованным в своём любимом деле!

Ваш любимый афоризм?: «Не обязательно быть лучше всех, достаточно быть лучше, чем вчера!»

Если счастье не в деньгах, то в чем?: Не в деньгах! А чтобы дело, которым вы готовы заниматься 24часа в сутки, 7 дней в неделю приносило достаточно денег! И тогда вы - счастливчик!

Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и я ... сделаю мир лучше!

Кому в этой жизни Вы завидуете?: Завидую Матери Терезе, потому, чтобы отдать столько любви и добра миру, нужно было воспитать в себе ВЕЛИКУЮ ДУШУ.

Какая черта характера – Ваш главный недостаток?: Моя ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ! иногда мешает… или люди пугаются :-) - мне тяжело скрывать громкий смех :-)

Какое блюдо способно поднять Вам настроение?: Ооооххх, люблю вообще поесть, поэтому вообщем «ЕДА» вызывает у меня приятные эмоции.

Есть ли у Вас любимая книга?: Эрих Фромм «Искусство любить». Эта книга перевернула моё сознание и открыла во мне совершенно другое представление о любви и отношениях людей в общем!

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником?: Дружила бы с Одри Хепберн, потому что она -лучший пример женщины – актрисы – мамы - человека с большой душой!

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой?: То, что смогла сохранить своё детское настроение к жизни, научилась никогда не сдаваться и не опускать руки! А ошибок не может быть, это все «уроки жизни», которые нужно принять, понять и пережить.

Какое занятие для Вас - лучший отдых?: Смотреть на море.

Валентин Зыков

Доктор, пластический хирург, нейрохирург

Самые значительные достижения в Вашей профессиональной деятельности в 2016 году: За 2016-й помог сделать для более 500 человек жизнь полноценной. Так как пластические операции, это не только прихоти красоты, а шанс на тело без изъянов. Использую инновационные технологии в сфере фейслифтинга, мамопластике и ринопластике.

Ваш жизненный девиз: Помогать людям, возвращать им красоту и здоровье.

Кем Вы мечтали стать в детстве?: В детстве я не мечтал о какой-то конкретной профессии, но меня всегда привлекала красота и наблюдения за результатом изменений к лучшему.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась?: Скорее это не мечта, а цель, создать собственную клинику пластической хирургии.

Быть сегодня успешным – это… Иметь цель, плодотворно для нее работать, надежную команду, и помнить об инновациях.

Ваш любимый афоризм?: Красота не требует жертв, если правильно выбрать пластического хирурга.

Если счастье не в деньгах, то в чем?: Счастье в искренних эмоциях, удовлетворении от самой жизни. А еще большое счастье для меня - видеть довольные глаза клиента от результата моей работы.

Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и я... Верну вам красоту».

Кому в этой жизни Вы завидуете?: Иногда даже самому себе, когда вижу отличный результат своей работы.

Какая черта характера – Ваш главный недостаток?: Перфекционизм, я всегда стараюсь достичь совершенства в своей профессии: в инновационных технологиях, лучших материалах и самом оперировании. Хотя в моем случае, это скорее плюс.

Какое блюдо способно поднять Вам настроение?: Любое блюдо в приготовлении моей жены.

Есть ли у Вас любимая книга?: «В поисках потока». Автор - Михай Чиксентмихайи.

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником?: Сальвадор Дали, Авиценна.

Какое чудо света Вы хотели бы перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало?: Висячие сады Семирамиды - символ молодости и красоты.

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали?: Именем своей жены, я благодарен, что она вдохновляет меня на новые достижения и дарит мне счастье.

Представьте, что к Вам в гости приехал Президент Америки с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию?: 1.Парк Буки - очень красивое место со своей силой. 2. Духовный центр столицы -Киево-Печерскую Лавру. 3. Обязательно показал ему наши украинские Карпаты.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой?: Это правильный выбор профессии пластического хирурга, а жалею, что не сделал этого раньше.

Какое занятие для Вас - лучший отдых?: Любое занятие вместе со своей семьей. Мы обожаем активный отдых, например лыжи или теннис.

Ирина Марчук

Дизайнер, основатель модного дома «Ирина Марчук».

Самые значительные достижения в Вашей профессиональной деятельности в 2016 году: Прошлой осенью бренд участвовал в показе Mercedes-Benz Fashion Days. Также самая красивая девушка нашей страны представляла Украину на вечеринках конкурса «Miss Universe», который проходил в Каннах. А в 2016-м руководство конкурса «Мисс Украина» отметило несколько платьев бренда, среди других дизайнеров, для представления нашей страны на конкурсах «Мисс Земля», «Мисс Вселенная» и «Мисс International». А значит, наряды от Ирины Марчук - это визитная карточка Украины. Сейчас вместе с командой профессионалов готовимся к созданию новой коллекции, которую представим уже весной 2017 года на международной неделе моды в Лос-Анджелесе. Мы единственные заявленные участники от Украины, а это значит, что мир будет воспринимать произведения нашего дизайнерского искусства, как визитную карточку нашей страны.

Ваш жизненный девиз: Как каждая представительница прекрасного пола заслуживает уважения, так она заслуживает красивое платье, которое отражает ее сущность.

Кем Вы мечтали стать в детстве?: Дизайнером.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась?: Мечта моя имеет национальный характер - подарить женственность, не только девушкам Украины, но и предоставить право на наряды всем женщинам во всем мире. Эта мечта возникла из доклада ООН о глобальных проблемах человечества, одна из которых - права женщин.

Быть сегодня успешным – это… 1.Иметь свое дело, которое тебе нравится 2. Быть в партнерстве с теми людьми, с кем комфортно 2. Творить для тех, кому это важно.

Ваш любимый афоризм?: Красота спасет мир.

Если счастье не в деньгах, то в чем?: Счастье однозначно не в деньгах, а в эмоциях, которые ты получаешь от любимого дела, проектов и путешествий. Деньги должны быть в том количестве, чтобы о них не думать.

Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и я... Создам самый красивый наряд.

Кому в этой жизни Вы завидуете?: Никому, зависть – чувство, мешающее идти вперед.

Какая черта характера – Ваш главный недостаток?: Слишком много уделяю внимания любимому делу.

Какое блюдо способно поднять Вам настроение?: Устрицы

Есть ли у Вас любимая книга?: Коко Шанель «Жизнь, рассказанная ею самой»

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником?: Zuhair Murad, Yves Saint Lauren, Мэрлин Монро.

Какое чудо света Вы хотели бы перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало?: Из семи чудес света я бы выбрала Александрийский Маяк – ведь он помогал выбрать необходимый путь. Также меня всегда вдохновляло море на новые коллекции.

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали?: Lady Provocauter, в честь названия моей самой успешной коллекции.

Представьте, что ко Вам в гости приехал Президент Америки с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию?: 1. Майдан Независимости – символ свободы нашего народа 2. Киево-Печерскую Лавру – душу города. 3. Андреевский спуск – символ творчества киевлян.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой?: Самое большое достижение было признаться себе и сделать первый шаг на пути к исполнению мечты – стать дизайнером. Остальное – это уже шаги на пути к достижению цели. А ошибка в том, что не сделала этого ещё раньше.

Какое занятие для Вас - лучший отдых?: Любимая работа. Я получаю вдохновение и в то же время отдыхаю при общении со своими клиентами. Также я отдыхаю, когда рисую эскизы новых красивых нарядов.