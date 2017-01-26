Героя статьи LB.ua, который обвинил командование ВМСУ в воровстве, уволили из флота Матрос пытается вернуть звание и должность через суд.

Фото: facebook/Роман Синицын

Военнослужащий Игорь Рулько, герой статьи LB.ua, отстаивающий право на службу в морском спецназе и открыто восставший против закостенелой системы, был уволен из флота 29 сентября 2016 года из-за служебного несоответствия. Об этом в фейсбуке сообщил волонтер и активист Роман Синицын.

Перед этим Игоря разжаловали со старшины II статьи до матроса задним числом, не поставив его в известность.

Напомним, Игорь Рулько - выходец из Крыма, воевал в зоне АТО в составе "Азова", позже перешел а службу в 801 отдельный отряд по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами. Однако после нескольких постов в фейсбуке, в которых он рассказал о коррупции и кумовстве в рядах ВМС Украины, Игорь попадает в опалу. Летом 2015 года он дал откровенное интервью LB.ua, в котором открыто обвинил командующего флотом того времени Игоря Гайдук в покрывании схем и доведении флота до плачевного состояния.

Месяцем позже приказом Гайдука Игоря Рулько переводят в Николаев на полигон, которого не существует. LB.ua также об этом писал. Новую должность Игорь не принял, за что ему угрожали уголовной ответственностью и увольнением. Позже на суде руководитель Николаевского учебного центра признал отсутствие полигона как такового.

С лета 2015 года начались его мытарства за право служить в боевой части. При зарплате в 30 грн в месяц (из-за непринятия должности на несуществующем полигоне) Игорь Руляк параллельно занимался волонтерской деятельностью.

"В Николаеве Игорь успел потрусить волонтеров и одеть 10 инструкторов, которые перевелись туда из 79 бригады учить молодое пополнение морпехов. Где-то намутил холодильную камеру за 40 к в столовую учебки, автобус ЛАЗ, чтобы возить курсантов на полигон, потому что раньше был ПАЗ, который в день делал по 3-4 ходки в 70 км каждая, чтобы перевезти на полигон новобранцев и БК", - написал Роман Синицын.

Трижды за год получив обещание от командира ВМС и замминистра обороны перевести Игоря Рулько в боевую часть, старшина II статьи был уволен из рядов ВМС с разжалованием до матроса - из-за неполного служебного соответствия.

"Медик, санинструктор для войск спецназначения. Лучший студент курса инструкторов британской системы BIMAT. Начальные топографческие курсы Военного института Киевского национального университета им. Т.Шевченко. Курсы оператора быстроходного катера Виллард 7 м и 11 м, выданного инженерами Виллард. Английский - свободный. Получая 30 грн в месяц в николаевской учебке, он умудрялся еще быть переводчиком для иностранных инструкторов, которые учили морпехов-новобранцев", - написал Роман Синицын.

Игорь обжаловал в суде увольнение, однако суд первой инстанции проиграл из-за того, по словам Синицына, что кадровики "накрутили с датами и разжаловали Игоря задним числом". Никаких подписей Игорь не ставил и из-за нюансов с терминами суд отказал в рассмотрении. 2 февраля в Одессе будет рассматриваться апелляция Игоря.

Пока Игорь ждет победы в суде, он находится в Широкино. С мечтами о возвращении в морской спецназ он работает водителем-санинструктором волонтерского реанимобиля.