Пять городов согласились принять мусор из Львова Отходы должны вывезти в течение семи дней.

Фото: EPA/UPG

На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям Львовской облгосадминистрации в среду были определены пять полигонов области, куда в течение недели должны вывезти мусор из Львова.

Об этом сообщает Zaxid.net.

В частности, согласились принимать отходы представители Дрогобыча, Червонограда, Борислава, Николаева и Самбора.

"Областная комиссия обязала руководителей местных органов власти заключить соглашения со Львовом, чтобы вывезти накопленные объемы мусора с территории города на полигоны области. Конечный срок очистки города - семь дней", - подчеркнул глава ОГА Олег Синютка.

В то же время, мэр Львова Андрей Садовый сомневается, что мусор удастся вывезти в течение недели из-за переполненности полигонов. По его словам, Дрогобыч и Борислав и ранее принимал мусор из Львова, однако этих объемов недостаточно, чтобы решить проблему. В частности, их полигоны принимали по одной-две машине мусора в день.

В ходе заседания Садовый также предлагал направлять обращения и вывозить отходы на другие полигоны вне области. Однако, Синютка заверил, что ситуация под контролем. Представители шести фирм-перевозчиков также заявили о готовности вывозить мусор.

Напомним, ранее Садовый отмечал, что мусор из Львова могут вывозить за границу.