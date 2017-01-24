Вита Заверуха вышла под залог Деньги уплатил бизнесмен Алексей Тамразов.

Фото: стоп-кадр с видео

Вита Заверуха, одна из задержанных в мае 2015 года по подозрению в нападении на АЗС и убийстве двух милиционеров, вышла на свободу.

Как сообщил в фейсбуке общественный активист Евгений Карась, залог за Заверуху внес бизнесмен Алексей Тамразов.

По словам адвоката Заверухи, сумма залога составила 1,6 млн гривен.

Напомним, 4 мая 2015 года в Киеве неизвестные в масках с оружием совершили нападение на автозаправочную станцию. Преступники ранили в руку сотрудника АЗС и забрали из кассы около 800 грн. Во время преследования подозреваемых два работника милиции погибли. Также в перестрелке погиб один из грабителей - Вадим Пинус.

Правоохранительные органы задержали четырех подозреваемых – Андрея Романюка, Николая Мнишенко, Евгения Кошелюка, Данилу Сытникова. Позже была арестована 19-летняя Виктория Заверуха, которая была знакома с задержанными. Она непосредственного участия в ограблении заправки не принимала, но якобы помогала перевозить оружие.

Все задержанные были активистами Евромайдана, а затем воевали добровольцами в зоне АТО.