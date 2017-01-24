Работников Киевского апелляционного хозсуда эвакуировали из-за сообщения о минировании Аналогичное сообщение на прошлой неделе оказалось ложным.

Фото: Макс Требухов

Работников Киевского апелляционного хозяйственного суда эвакуировали из-за сообщения о минировании.

Об этом сообщила ответственная за связи с общественностью суда Наталья Шкорупеева, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы только что получили сообщение о минировании. Ожидаем прибытия спецслужбы. На данный момент у нас проводится экстренная эвакуация всех сотрудников", - сказала она.

Шкорупеева также отметила, что на прошлой неделе поступало аналогичное сообщение, оказавшееся ложным.

"Мы не знаем, насколько сегодняшняя информация соответствует действительности, так как на прошлой неделе поступала ложная информация о минировании", - сказала она.

Напомним, в Святошинском районе Киева задержали 67-летний мужчину, который 98 раз "минировал" различные помещения.