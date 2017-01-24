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В Киеве горели склады на проспекте Бандеры
Погибших и пострадавших нет.
Архивное фото
Рано утром 24 января в Киеве произошел пожар в складских помещениях на проспекте Бандеры.
Об этом сообщается на сайте ГосЧС.
Сообщение о возгорании поступило около 4 часов утра. Прибывшие на место пожарные установили, что возгорание произошло
в отдельно стоящем двухэтажном складском помещении на площади 200 кв. м.
Пожар был локализован в 5:05 и ликвидирован в 5:47.
На месте происшествия работало шесть единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 32 человека личного состава подразделений ГУ ДСНС Украины в городе Киеве.
Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливается.
Напомним,
ранее на Демеевском рынке в Киеве ночью сгорели восемь ларьков.