Президентство Барака Обамы в снимках его личного фотографа
Президентство Барака Обамы в снимках его личного фотографа
Жемчугов: «Надеюсь, у меня снова получится жить»
Жемчугов: «Надеюсь, у меня снова получится жить»
«Из ста вернулось пятеро»
«Из ста вернулось пятеро»
МОЖЕМО ПЛАТИТИ МЕНШЕ
МОЖЕМО ПЛАТИТИ МЕНШЕ
Читатели LB.ua помогли ветерану АТО оплатить тренажер для реабилитации
Читатели LB.ua помогли ветерану АТО оплатить тренажер для реабилитации
Эффект Трампа
Эффект Трампа
Кому мешали ФОПы?
Кому мешали ФОПы?
Іван Семесюк: “Суспільство вибудовує комунікацію на рівні свій-чужий”
Іван Семесюк: “Суспільство вибудовує комунікацію на рівні свій-чужий”
Голова Держкіно: "Якщо йдеться про розвагу, українець обере не похід в кіно"
Голова Держкіно: "Якщо йдеться про розвагу, українець обере не похід в кіно"
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Киеве горели склады на проспекте Бандеры

Погибших и пострадавших нет.

В Киеве горели склады на проспекте Бандеры
Архивное фото
Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Рано утром 24 января в Киеве произошел пожар в складских помещениях на проспекте Бандеры.

Об этом сообщается на сайте ГосЧС.

Сообщение о возгорании поступило около 4 часов утра. Прибывшие на место пожарные установили, что возгорание произошло

в отдельно стоящем двухэтажном складском помещении на площади 200 кв. м.

Пожар был локализован в 5:05 и ликвидирован в 5:47.

На месте происшествия работало шесть единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 32 человека личного состава подразделений ГУ ДСНС Украины в городе Киеве.

Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливается.

Напомним,

ранее на Демеевском рынке в Киеве ночью сгорели восемь ларьков.

Новости по теме:

Тэги: Киев, пожары

Читайте в разделе