В Киеве горели склады на проспекте Бандеры Погибших и пострадавших нет.

Архивное фото Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Рано утром 24 января в Киеве произошел пожар в складских помещениях на проспекте Бандеры.

Об этом сообщается на сайте ГосЧС.

Сообщение о возгорании поступило около 4 часов утра. Прибывшие на место пожарные установили, что возгорание произошло

в отдельно стоящем двухэтажном складском помещении на площади 200 кв. м.

Пожар был локализован в 5:05 и ликвидирован в 5:47.

На месте происшествия работало шесть единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 32 человека личного состава подразделений ГУ ДСНС Украины в городе Киеве.

Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливается.

Напомним,

ранее на Демеевском рынке в Киеве ночью сгорели восемь ларьков.