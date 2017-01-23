Родственники погибших в трагедии под Волновахой подали в ЕСПЧ жалобу на Украину и РФ Основная претензия заявителей - нарушение права на жизнь и бездействие государства.

Фото: www.dyvys.in

Родственники погибших и пострадавших при обстреле гражданского автобуса под Волновахой Донецкой области в 2015 году подали жалобу на Украину и Россию в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

"Спустя два года после трагедии под Волновахой расследование преступления не завершено. Родственники погибших и пострадавших больше не надеются на правосудие в Украине и подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Помимо справедливости для заявителей, решения по аналогичным искам в дальнейшем могут помочь привлечь Россию к ответственности за военный конфликт и нарушения прав человека", - сказано в сообщении на сайте юридической фирмы ILF.

По информации юрфирмы, заявители хотят завершения расследования и наказания виновных. И хотя, как отметил советник юрфирмы ILF Андрей Кристенко, два года спустя надежда найти непосредственных исполнителей крайне мала, тщательное расследование могло быть вскрыть множество важных деталей, которые могли бы предотвратить другие трагедии.

"Основная претензия заявителей - нарушение права на жизнь и бездействие государства. Государство могло попытаться предупредить эту трагедию, минимизировать последствия. А если она уже случилась - провести эффективное расследование", - объясняет Кристенко.

По словам Кристенко, в жалобе не идет речь о денежных компенсациях. Сейчас заявителям нужно, чтобы украинская правоохранительная система обратила на них внимание и пошла на диалог.

По подсчетам юристов, рассмотрение дела в ЕСПЧ займет не менее 3 лет.

Напомним, 13 января 2015 боевики обстреляли украинский блокпост под Волновахой, где в это время находился пассажирский автобус. В результате обстрела погибли 13 человек (включая тех, кто умер в больнице) и 16 пострадали.