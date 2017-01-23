В Харькове продают детскую игру с картой Украины без Крыма В самой типографии уверяют, что это ошибка дизайнера.

Фото: 057.ua

На прилавках харьковских магазинов появилась детская развивающая игра "Страны+Флаги+Столицы", на одной из карт которой Украина изображена без Крыма, в то время как владелицей полуострова указана Россия.

Об этом сообщает 057.ua.

Детскую игру производит киевское предприятие "Вундеркинд с пеленок". Игра должна развивать у малышей от шести месяцев зрительную память, знание географии и стран.

"40 государств напечатанны на карточках абсолютно верно вместе со своими флагами и столицами, а вот с Украиной и Россией возникли проблемы. Украина, напечатанная на одной из карт, "лишилась" полуострова Крым. В свою очередь Российская Федерация "разжилась" новыми территориями и указана как владелица полуострова", - отмечает издание.

В самой типографии уверяют, что это ошибка и виной всему недосмотр дизайнера карточек, которая и запустила серию.

"Это ошибка дизайнера, которая их составляла. В версии игры на украинском языке таких ошибок нет - там все указано верно. Ошибка только в "русскоязычной" версии. Мы уже перепечатываем материал и готовы прислать по почте правильные карточки", - отметили в "Вундеркинд с пеленок".

Стоит отметить, что на сайте предприятия указан только правильный украинский вариант карты. Русскую версию посмотреть нельзя.

Ранее сообщалось, что Харьков отказался менять название проспекта Героев Сталинграда.