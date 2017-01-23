Умер командующий ВМС Украины в 1993-1996 годах вице-адмирал Безкоровайный Во время его службы происходил раздел флота СССР.

Фото: navy.mil.gov.ua

В понедельник, 23 января, на 73-м году жизни умер вице-адмирал Владимир Безкоровайный, который в 1993-1996 годах занимал должность заместителя министра обороны, командующего Военно-морских сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба ВМС в фейсбуке.

"Вице-адмирал Владимир Безкоровайный возглавил отечественные Военно-морские силы в 1993 году. Под его командованием принимались боевые корабли в ходе раздела Черноморского флота бывшего СССР, формировались морская пехота и морская авиация Украины, учебные заведения и части всестороннего обеспечения", - говорится в сообщении.

В 19963 году под его руководством состоялись оперативно-тактические учения "Море-96" и трансатлантический поход отряда украинских боевых кораблей с подразделением морской пехоты к берегам США.

После увольнения в запас занимался общественной и научной деятельностью, связанной с развитием ВМС.