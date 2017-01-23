Один военный ранен на Донбассе в понедельник С 00:00 до 18:00 в Донецкой и Луганской областях зафиксировали 22 обстрела.

В понедельник, 23 января, один украинский военный был ранен в результате боевых действий на Донбассе. Об этом говорится в вечерней сводке штаба АТО.

С 00:00 до 18:00 в Донецкой и Луганской областях зафиксировали 22 обстрела.

На мариупольском направлении боевики из минометов 120 и 82 миллиметра неоднократно вели огонь по Красногоровке. Из гранатометов и стрелкового оружия стреляли в районе Павлополя, Новотроицкого, Широкино, Водяного, Лебединского.

На луганском направлении из минометов 82 миллиметра боевики вели огонь по Троицкому. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - по Крымскому, Новозвановке и Новоалександровке.

На донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия стреляли по Авдеевке. По Пескам огонь вел снайпер, а по Луганскому – БМП противника.

Напомним, что волонтеры "Вернись живым" в понедельник опубликовали собственную сводку боевых действий за неделю 16-22 января.