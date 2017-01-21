Во Львовской области произошел взрыв газа в частном доме, два человека в реанимации Пострадали муж и жена, которым принадлежал дом.

архивное фото Фото: dsns.gov.ua

Вечером 20 января в городе Стрый (Львовская область) произошел взрыв в частном доме, который полностью уничтожил здание.

Об этом сообщается на сайте Львовской ОГА.

В результате происшествия 51-летний владелец дома и его 49-летняя жена получили термические ожоги рук, ног, шеи, лица и в тяжелом состоянии госпитализированы в реанимационное отделение Стрыйской центральной районной больницы.

Причины взрыва устанавливаются.

Напомним, 9 января в городе Ровно в неработающем магазине прогремел взрыв, в результате которого погиб 26-летний местный житель.