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Одесская полиция задержала водителя, убегавшего от них на трех колесах

Мужчина находился в шоковом состоянии, хотя пьян не был.

Патрульная полиция Одессы 20 января задержала водителя, который передвигался по городу на трех колесах и со сработавшей подушкой безопасности.

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Утром патрульные получили сообщение, что на трассе Мелитополь - Одесса неадекватный водитель на Toyota Land Cruiser подрезает других водителей. Полиция обнаружила машину при въезде в город.

"Инспекторы увидели, что в автомобиле Toyota Land Cruiser сработали подушки безопасности и не хватает шины на одном из колес. Никакие требования об остановке не действовали на водителя, и он продолжал движение, поэтому патрульным пришлось преследовать автомобиль. Экипажи заблокировали беглеца на проспекте Добровольского", - говорится в сообщении.

Водитель не имел при себе документов и находился в шоковом состоянии, хотя пьян не был.

На него составили админпротоколы по ст.122-2 (невыполнение требования об остановке) и ст.122 (нарушение ПДД) Кодекса об административных правонарушениях.

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Тэги: ДТП, Одесса, патрульная полиция

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