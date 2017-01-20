Одесская полиция задержала водителя, убегавшего от них на трех колесах
Мужчина находился в шоковом состоянии, хотя пьян не был.
Патрульная полиция Одессы 20 января задержала водителя, который передвигался по городу на трех колесах и со сработавшей подушкой безопасности.
Об этом сообщила пресс-служба полиции.
Утром патрульные получили сообщение, что на трассе Мелитополь - Одесса неадекватный водитель на Toyota Land Cruiser подрезает других водителей. Полиция обнаружила машину при въезде в город.
"Инспекторы увидели, что в автомобиле Toyota Land Cruiser сработали подушки безопасности и не хватает шины на одном из колес. Никакие требования об остановке не действовали на водителя, и он продолжал движение, поэтому патрульным пришлось преследовать автомобиль. Экипажи заблокировали беглеца на проспекте Добровольского", - говорится в сообщении.
Водитель не имел при себе документов и находился в шоковом состоянии, хотя пьян не был.
На него составили админпротоколы по ст.122-2 (невыполнение требования об остановке) и ст.122 (нарушение ПДД) Кодекса об административных правонарушениях.