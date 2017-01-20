За сутки в зоне АТО потерь среди военнослужащих не было, - штаб Уменьшилось число обстрелов на Луганском направлении.

Фото: uacrisis.org

Штаб антитеррористической операции констатирует отсутствие потерь среди военнослужащих на Донбассе 19 января.

Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузянык.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших и раненых среди наших военных не было, - сказал он.

По его словам, боевики резко уменьшили количество обстрелов на Луганском направлении. При этом, обстрелы на Донецком и Мариупольском направлениях продолжаются.

Напомним, по информации полиции, 19 января трое военных получили огнестрельные ранения в результате неосторожного обращения с оружием.