За сутки в зоне АТО потерь среди военнослужащих не было, - штаб
Уменьшилось число обстрелов на Луганском направлении.
Штаб антитеррористической операции констатирует отсутствие потерь среди военнослужащих на Донбассе 19 января.
Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузянык.
"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших и раненых среди наших военных не было, - сказал он.
По его словам, боевики резко уменьшили количество обстрелов на Луганском направлении. При этом, обстрелы на Донецком и Мариупольском направлениях продолжаются.
Напомним, по информации полиции, 19 января трое военных получили огнестрельные ранения в результате неосторожного обращения с оружием.