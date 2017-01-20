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Украинский пограничник найден мертвым на пункте пропуска "Краковец"

Погибший заступил в ночную смену накануне, 19 января.

Украинский пограничник найден мертвым на пункте пропуска "Краковец"
Фото: stc.kiev.ua

На украинско-польской границе во Львовской области в пятницу утром обнаружили тело пограничника.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

"20 января утром на украинско-польской границе во Львовской области, в пункте пропуска "Краковец", нашли тело молодого пограничника", - говорится в сообщении.

Представитель начальника Западного регионального управления Госпогранслужбы Владимир Шеремет подтвердил эту информацию.

По его словам, это служащий из состава наряда, который заступил в ночную смену накануне, 19 января. Пограничнику было 30 лет.

Сейчас эксперты осматривают тело, выясняют обстоятельства и причины смерти.

Напомним, в декабре при обстреле КПВВ "Станица Луганская" в зоне АТО на Донбассе был ранен пограничник.

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Тэги: Госпогранслужба, Польша, погибшие, пограничники

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