Украинский пограничник найден мертвым на пункте пропуска "Краковец" Погибший заступил в ночную смену накануне, 19 января.

Фото: stc.kiev.ua

На украинско-польской границе во Львовской области в пятницу утром обнаружили тело пограничника.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

"20 января утром на украинско-польской границе во Львовской области, в пункте пропуска "Краковец", нашли тело молодого пограничника", - говорится в сообщении.

Представитель начальника Западного регионального управления Госпогранслужбы Владимир Шеремет подтвердил эту информацию.

По его словам, это служащий из состава наряда, который заступил в ночную смену накануне, 19 января. Пограничнику было 30 лет.

Сейчас эксперты осматривают тело, выясняют обстоятельства и причины смерти.

Напомним, в декабре при обстреле КПВВ "Станица Луганская" в зоне АТО на Донбассе был ранен пограничник.