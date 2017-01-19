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В центре Киева произошли стычки между националистами и полицией

Участники акции "Водохреща" пытались поджечь шины на Грушевского.

В центре Киева произошли стычки между националистами и полицией
Фото: espreso.tv

В центре Киева произошли стычки между участниками марша в память о событиях 3-летней давности во время Революции достоинства и сотрудниками правоохранительных органов.

Как передает "Интерфакс-Украина", на пересечении Парковой аллеи и ул. Грушевского, где на Крещение в 2014 г. участники революции жгли покрышки с целью препятствовать продвижение силовиков, идущие колонной представители "Организации украинских националистов" (ОУН), "Правого сектора" и "Белого молота", начали посреди дороги поливать бензином принесенные ими автомобильные покрышки.

В это время со стороны стадиона им. Лобановского выдвинулась колонна правоохранителей, которая оперативно воспрепятствовала их планам. В ответ на это националисты бросили покрышки и с криками "Ганьба" начали кидать в правоохранителей камни, палки и петарды.

После непродолжительного столкновения активисты спели государственный гимн Украины. Участники акции "Водохреща" вернулись с Грушевского на Майдан и начали митинг под стелой Независимости.

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Тэги: Киев, митинги и массовые акции

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