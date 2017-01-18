В киевском мотеле задержали пьяного мужчину, который угрожал людям пистолетом Полиция задержала дебошира.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В одном из мотелей в Дарницком районе Киева полицейские задержали жителя Запорожской области, который угрожал людям пистолетом.

Об этом сообщается на сайте полиции.

Около трех часов ночи администратор мотеля сообщил, что молодой человек, который находится в этом заведении, ведет себя неадекватно, угрожает всем оружием и кричит. На место прибыла следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции.

Как выяснилось, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Сам он из Запорожской области, ранее судим за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Пистолет, которым он угрожал гражданам, был незарегистрированным. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Нарушителю избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Напомним, в одном из ресторанов в центре Киева молодой человек выстрелил себе в голову из пистолета.