В киевском мотеле задержали пьяного мужчину, который угрожал людям пистолетом
Полиция задержала дебошира.
В одном из мотелей в Дарницком районе Киева полицейские задержали жителя Запорожской области, который угрожал людям пистолетом.
Об этом сообщается на сайте полиции.
Около трех часов ночи администратор мотеля сообщил, что молодой человек, который находится в этом заведении, ведет себя неадекватно, угрожает всем оружием и кричит. На место прибыла следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции.
Как выяснилось, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Сам он из Запорожской области, ранее судим за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.
Пистолет, которым он угрожал гражданам, был незарегистрированным. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Нарушителю избрана мера пресечения - содержание под стражей.
Напомним, в одном из ресторанов в центре Киева молодой человек выстрелил себе в голову из пистолета.