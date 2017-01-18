Львов признал критической ситуацию с вывозом мусора "Это аномальная ситуация, когда в Украине не замечают львовской проблемы".

Фото: http://explorer.lviv.ua

Мэрия Львова заявила, что ситуация с вывозом мусора в городе стала критической.

Об этом на заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям сообщил директор департамента ЖКХ Сергея Бабака, говорится на сайте горсовета Львова.

"Проблемы, которые накопились за предыдущие месяцы, стали критическими. Возможность вывозить мусор заблокирована, вывозить мусор дальше нет возможности. Перевозчики пытались по возможности разблокировать ситуацию, но факт является фактом. Просто не дают возможности вывезти мусор. То есть мы сейчас стоим перед фактом, что мусор накапливается, мы вывозим, но не теми темпами, которые должны быть. Учитывая потепление, которое вскоре будет, это может привести к нарушению экологических норм и нарушение санитарной ситуации в городе", - сказал он.

Начальник управления здравоохранения Владимир Зуб предупредил, что эта ситуация может привести к частым и продолжительным вспышкам кишечных инфекций в городе и увеличению популяции грызунов.

"Больше четырехсот площадок переполнены, два перевозчика, речь идет о "ДВ-Экосвит" и САТ, по разным причинам не продлевают договор на вывоз отходов. Компании АВЕ, "Санком", "Гринера", Львовспецкомунтранс работают, но очень тяжело. Ежедневно идет тяжелая борьба, машины со львовским мусором, которые едут в центральную Украину, где есть договоренности с полигонами, останавливают, не давая возможности выгрузить мусор. Эти машины направляют обратно во Львов в сопровождении полиции", - отметил в свою очередь мэр Львова Андрей Садовой.

Он подчеркнул, что центральная власть игнорирует проблему города.

"Это аномальная ситуация, когда в Украине не замечают львовской проблемы. Могу официально заявить: я не буду совершать никаких действий, которые могут быть вредными для нашего государства, и не буду давать никому никаких команд на любые голосования, которые могут привести к изменению устройства в нашей стране. Это моя принципиальная позиция", - сказал мэр.

В связи со сложившейся ситуацией львовские чиновники решила просить государственную комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разрешить утилизировать мусор на полигонах твердых бытовых отходов вне Львовской области.

Напомним, проблемы с вывозом мусора у Львова продолжаются уже несколько месяцев. 29 мая 2016 года в селе Великие Грибовичи, где находится львовская свалка, начался пожар. Огонь вскоре потушили, но на следующий день произошел оползень, и под завалами оказались четыре человека - трое спасателей и работник коммунального предприятия. Тела трех человек нашли, четвертого до сих пор не нашли.

Сельсовет Великих Грибович после инцидента запретил Львову вывозить мусор на свалку. После этого город стал вывозить отходы на разные полигоны в области и других регионах.