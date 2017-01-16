Возле Рады прошел митинг с требованием ужесточить наказание за живодерство Депутатов призвали принять законопроект №5119-1.

Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов

В понедельник, 16 января, возле Верховной Рады прошел митинг в поддержку законопроекта №5119-1, который предусматривает ужесточение наказания за живодерство.

Парламент проводит согласительный совет по понедельникам, и участники митинга надеются, что их просьба включить этот законопроект в повестку дня будет услышана.

Законопроект №5119-1 о введении гуманного отношения к животным был внесен в парламент депутатами Андреем Немировским, Романом Мацолой и Андреем Шиньковичем в сентябре 2016 года. Он предполагает ужесточение наказания за издевательства над животными.

В настоящее время статья 89 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает за жестокое обращение с животными, их истязание или совершение других действий, которые привели к их мучению, увечью или гибели, наложение штрафа в размере 1-21 необлагаемого минимума доходов граждан.

Законопроект предполагает увеличение штрафа до 200-500 необлагаемых минимумов, а максимального срока лишения свободы - до 8 лет.