Полиция задержала трех бывших боевиков "ДНР" Им грозит по 8 лет за участие в незаконных вооруженных формированиях.

Фото: Макс Левин

Полиция Донецкой области в воскресенье, 15 января, сообщила о задержании трех бывших боевиков "ДНР".

Один из них - 45-летний житель Константиновского района - успел повоевать на промзоне в Авдеевке. Он вступил в ряды "ДНР" в ноябре 2014 года в Донецке. Сначала ему поручили охранять базу бандформирования "Восток", но вскоре перебросили к Авдеевке.

Во время одного из боев его контузило, а после лечения в госпитале он решил, что больше не хочет воевать. Несколько месяцев мудчина пожил в Донецке, а затем вернулся в Константиновку, где устроился на местное предприятие. Он был задержан сотрудникам местного отделения полиции и теперь должен быть привлечен к уголовной ответственности, заявили в полиции.

Еще один бывший боевик был обнаружен в поселке Новолуганское, который недавно был выведен из "серой зоны". 24-летний местный житель присоединился к боевикам в июне 2014 года. Он стоял на блокпосте, расположенного вблизи с. Луганское Бахмутского района, где осуществлял досмотр автомобилей и граждан. Через две недели мужчина увидел, как на блокпосту бьют мирных жителей, и ушел из "ДНР".

Похожая биография и у третьего задержанного - 27-летнего жителя Лимана, который в мае 2014 дежурил на блокпосте на перекрестке автодорог Красный Лиман Северский-Ямполь-Кривая Лука.

По всем фактам открыты уголовные производства с предварительной квалификацией по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Задержанным грозит до 8 лет лишения свободы.