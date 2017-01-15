Две россиянки с ребенком пришли пешком в Украину и попросили статус беженцев Женщины рассказали о постоянных притеснениях по этнической принадлежности.

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В Харьковской области на международном автомобильном пункте пропуска "Гоптовка" две гражданки России попросили статус беженцев в Украине.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

"Во время прохождения погранконтроля к пограничникам обратились 47-летняя гражданка России и ее 20-летняя дочь, также гражданка России, прибывшие из соседней страны пешком с маленьким ребенком", - говорится в сообщении.

Женщины рассказали, что, из-за украинского происхождения и украинского гражданства внучки, в РФ они не могли трудоустроиться и не получали должной медицинской помощи.

"Устав от постоянных притеснений по этнической принадлежности, они были вынуждены просить статуса беженцев, ведь опасались за свою жизнь и жизнь ребенка", - отмечается в сообщении.

После оформления соответствующих документов гражданок России направили в Государственную миграционную службу в Харьковской области.

Напомним, президент Петр Порошенко заявил, что Украина будет предоставлять убежище гражданам РФ, которые на родине преследуются по политическим мотивам.