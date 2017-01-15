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​Родственники жертв катастрофы MH17 потребовали возобновить поисковые работы

Близкие погибших хотят забрать останки с места крушения.

​Родственники жертв катастрофы MH17 потребовали возобновить поисковые работы

Родственники жертв крушения самолета Malaysia Airlines рейса МН17, который был сбит на Донбассе российской системой "Бук", заявили, что поставят вопрос о возобновлении поисковых работ на месте катастрофы.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на AFP. 

Как рассказал глава фонда жертв катастрофы Эверт ван Зейтвелд, который потерял в крушении сына, дочь и родителей жены, такое решение было принято после того, как голландский журналист привез фрагмент останков одной из жертв крушения.

Вечером 7 января у журналиста, прибывшего из Украины, в амстердамском аэропорту "Схипхол" изъяли предметы, найденные на месте падения самолета. Среди них оказался и фрагмент человеческой кости. ДНК-тест показал, что кость принадлежит одному из погибших пассажиров рейса MH17. Жертва была идентифицирована ранее.

"Находка журналиста взбудоражила болезненные раны у родственников жертв, которые хотят получить ответ на вопрос: почему ему удалось найти фрагменты останков после завершения тщательных поисковых работ?", - сказал ван Зейтвелд.

Напомним, самолет Boeing 777, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит российской системой "Бук" 17 июля 2014 года в Донецкой области. В результате погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших - граждане Нидерландов.

Расследованием занимается команда специалистов из Австралии, Бельгии, Нидерландов, Малайзии и Украины. Совместная следственная группа пришла к выводу, что рейс MH-17 был сбит ракетой 9Б38 из установки "Бук", выпущенной из населенного пункта Первомайское.

Завершение расследования по МН-17 ожидается весной 2017 года.

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Тэги: Нидерланды, катастрофа самолета Malaysia Airlines

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