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Причиной смерти трех морских пехотинцев под Мариуполем стал подрыв на мине

Судмедэксперты подтвердили личность погибших, которых передали боевики.

Причиной смерти трех морских пехотинцев под Мариуполем стал подрыв на мине
Фото: Пресс-центр АТО

Судмедэксперты в Днепре пришли к выводу, что причиной смерти трех морских пехотинцев в серой зоне под Мариуполем стал подрыв на мине. Об этом сообщил корреспондент 112 канала.

Экспертиза также подтвердила, что тела принадлежат трем пропавшим морпехам: младшему сержанту Николаю Охрименко, младшему сержанту Сергею Сонько и старшему матросу Сергею Трубину.

Напомним, 8 января трое военнослужащих, выполняющей задания на Мариупольском направлении, не вернулись в место расположения подразделения. Их разыскивали несколько дней, но затем Минобороны подтвердило гибель бойцов.

13 января боевики передали стороне тела трех погибших.

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Тэги: Днепр (город), Мариуполь, погибшие в АТО

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