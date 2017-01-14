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Штаб АТО: боевики "ЛНР" обстреляли подконтрольный им город Ирмино

Сепаратисты сообщают, что там погиб 27-летний мужчина.

Штаб АТО заявил, что в ночь на субботу боевики "ЛНР" обстреляли подконтрольный им город Ирмино в Луганской области.

"В течение последних трех суток противник осуществлял провокационные обстрелы позиций наших войск вблизи населенных пунктов Калиново, Попасная и Новозвановка. При этом огонь велся не только по украинским военным, но и по населенным пунктам, которые находятся под временным контролем российско-оккупационных войск. Указанное осуществлялось с целью обвинения украинской стороны в обстрелах мирного населения. Очередной такой провокацией стали обстрелы противником в ночь на 14 января жилых помещений в городе Ирмино", - говорится в фейсбуке штаба.

Информация об обстреле передана в Совместные центр по контролю и координации вопросов прекращения огня.

Информационные ресурсы "ЛНР" сообщают, что в результате ночного обстрела погиб 27-летний мужчина, проживавший на в Ирмино на улице Гайдара.

Ирмино, в котором до войны проживало около 10 тысяч человек, - это пригород Кадиевки (Стаханова).

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Тэги: боевые действия на востоке Украины, ЛНР

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