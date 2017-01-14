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В Феодосии заступили на дежурство российские ЗРК С-400 "Триумф" (обновлено)

Россия усиливает противоздушную оборону оккупированного ею Крыма.

В Феодосии заступили на дежурство российские ЗРК С-400 "Триумф" (обновлено)
Зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф"
Фото: wikipedia.org

Россия усиливает противоздушную оборону аннексированного ею украинского полуострова Крым. В субботу, 14 января там официально заступает на дежурство ЗРК С-400 "Триумф", передает DW.

В этот день был проведен формальный ритуал приема комплекса на дежурство в гвардейский зенитный ракетный Севастопольско-Феодосийский полк.

Система ПВО "Триумф" поступила в полк еще в 2016 году, после чего военнослужащие прошли переобучение на системы С-400.

Система С-400 "Триумф" способна поражать аэродинамические объекты на расстоянии до 400 км, а тактические баллистические цели, летящие со скоростью 4,8 км/с, на расстоянии до 60 км. Она задействована, в частности, в обороне российской базы Хмеймим в Сирии.

Обновление. Как сообщает "РИА Новости", новые ЗРК находятся в составе 18-го зенитного ракетного полка ПВО Вооруженных сил России, который дислоцирован в Феодосии.

"Построенная система ПВО Крыма на начальном этапе включала в себя комплексы С-300ПС. Понятно, что ее возможности несколько ниже, чем системы С-400. Она поставлена для того, чтобы увеличить боевые возможности зенитно-ракетного полка и дивизии ПВО, которая базируется в Крыму", - цитирует издание генерала Виктора Севастьянова, который командует четвертой армией ВВС и ПВО.

Машина работает в цифровом режиме и дальность поражения целей у нее больше, чем у комплекса ПВО С-300ПС. "Возможности системы позволяют осуществлять перехват до 400 целей одновременно. Радиус действия – 400 километров", - заявил российский генерал.

При этом Россия планирует до 2020 года увеличить количество таких ЗРК на территории оккупированного Крыма.

Ранее сообщалось, что Украина провела ракетные учения в Херсонской области.

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Тэги: Россия, Крым, ПВО

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