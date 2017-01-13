Завтра в Киеве до +3 градусов Днем ожидается мокрый снег с дождем.

Фото: Макс Требухов

14 января в Киеве будет облачно, ночью ожидается небольшой мокрый снег, днем мокрый снег с дождем, слабый гололед и слабое налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2 градуса, днем +1...+3 градуса.

Об этом сообщает Гидрометцентр.

На западе Украины облачно, ночью мокрый снег, днем мокрый снег с дождем, местами гололед и налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5 градусов, днем -2...+3 градуса.

В Карпатах ночью очень сильный снег, днем умеренный снег, на дорогах гололедица, температура воздуха ночью -4...-9 градусов, днем -1...-6 градусов.

В Моршине ночью снег, мокрый снег, днем мокрый снег с дождем, местами гололед и налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, температура ночью -1...-3 градуса, днем 0...+2 градуса.

В Трускавце ночью снег, мокрый снег, днем мокрый снег с дождем, местами гололед и налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, температура ночью -2...-4 градуса, днем 0...+2 градуса.

В Сваляве ночью сильный мокрый снег, днем мокрый снег с дождем, местами гололед и налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, температура ночью 0...-2 градуса, днем 0...+2 градуса.

На севере Украины облачно, ночью мокрый снег, днем мокрый снег с дождем, местами гололед и налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...-7 градусов, днем -2...+3 градуса.

В центре Украины облачно, ночью без осадков, только в Винницкой области мокрый снег, днем мокрый снег с дождем, в Днепропетровской области без осадков; ночью в Винницкой области, днем в большинстве областей местами гололед и налипание мокрого снега; на дорогах гололедица, ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...-7 градусов, в Днепропетровской области до -10 градусов, днем -2...+3 градуса.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах гололедица, ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -4...-10 градусов, днем -2...+3 градуса.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем мокрый снег с дождем, на дорогах гололедица, ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1...-4 градуса, днем -1...+6 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2...-4 градуса, днем +3...+8 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью 0...+2 градуса, днем +6...+8 градусов.