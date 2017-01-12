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ГлавнаяОбществоВойна

На Донбассе задержали вымогателя, который выдавал себя за бойца АТО

Мужчина требовал от жительницы Бахмута 160 тыс. гривен.

Сотрудники Службы безопасности задержали в Донецкой области мужчину, который вымогал у местных жителей деньги, угрожая им физической расправой.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Выдавая себя за бойца одного из добровольческих батальонов, мужчина требовал от жительницы Бахмута 160 тыс. гривен. В случае отказа, он угрожал ее избить, а ее мужа привлечь к уголовной ответственности за якобы сотрудничество с террористами.

Рэкетира задержали во время получения части суммы  - 60 тыс. гривен. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса (вымогательство).

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, в Одесской области группа аферистов занималась вымогательством, выдавая себя за СБУ.

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Тэги: СБУ, вымогательство, Донецкая область

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