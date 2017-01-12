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Завтра в Киеве ожидается около ноля градусов

Морозы покидают столицу.

Завтра в Киеве ожидается около ноля градусов
Фото: EPA/UPG

13 января в Киеве будет облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер южный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7 градусов, днем около 0 градусов.

Об этом сообщает Гидрометцентр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем мокрый снег с дождем, на дорогах гололедица, днем местами гололед, налипание мокрого снега, ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2...-9 градусов, днем +3...-4 градуса.

В Карпатах ночью небольшой снег, днем мокрый снег с дождем, температура воздуха ночью -8...-13 градусов, днем +1...-4 градуса.

В Моршине ночью небольшой снег, днем мокрый снег с дождем, температура ночью -4...-6 градусов, днем +1...+3 градуса.

В Трускавце ночью небольшой снег, днем мокрый снег с дождем, температура ночью -4...-6 градусов, днем +1...+3 градуса.

В Сваляве ночью небольшой снег, днем сильные осадки, температура ночью -4...-6 градусов, днем -1...+1 градус.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер южный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2...-9 градусов, днем +2...-4 градуса.

В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер южный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -7...-13 градусов, днем +1...-6 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью умеренный снег, в Харьковской области местами небольшой снег, днем без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6...-13 градусов, днем -1...-6 градусов, в Харьковской области -4...-9 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, днем без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер южный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -8...-13 градусов, днем +1...-4 градуса, в Одесской области 0...+5 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью. И днем без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер южный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2...-7 градусов, днем 0...+5 градусов.

В Ялте ночью и днем без существенных осадков. Температура ночью -3...-5 градусов, днем +5...+7 градусов.

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Тэги: прогноз погоды

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