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​Большинство пропускных пунктов на украинско-молдавской границе закрыты из-за снегопадов

Украинцам также рекомендуют воздержаться от поездок в Румынию на автомобилях.

​Большинство пропускных пунктов на украинско-молдавской границе закрыты из-за снегопадов
Фото: ru.tsn.ua

Из-за сильных снегопадов закрыта большая часть пунктов пропуска на южном участке украинско-молдавской границы.

Об этом сообщает Департамент консульской службы Министерства иностранных дел.

"Из-за снегопадов большинство КПП на южном участке молдавско-украинской границы временно закрыты", - говорится в сообщении.

Когда работа пунктов пропуска будет возобновлена, не уточняется.

Кроме того, МИД рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Румынию на автомобилях из-за ухудшения погодных условий.

Напомним, на Рождество из-за погодных условий Национальная полиция ограничила движение транспорта по автодорогам шести областей Украины.

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Источник: "Украинские новости"
Тэги: Молдова, Румыния, снегопад

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