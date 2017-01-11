Большинство пропускных пунктов на украинско-молдавской границе закрыты из-за снегопадов
Украинцам также рекомендуют воздержаться от поездок в Румынию на автомобилях.
Из-за сильных снегопадов закрыта большая часть пунктов пропуска на южном участке украинско-молдавской границы.
Об этом сообщает Департамент консульской службы Министерства иностранных дел.
"Из-за снегопадов большинство КПП на южном участке молдавско-украинской границы временно закрыты", - говорится в сообщении.
Когда работа пунктов пропуска будет возобновлена, не уточняется.
Кроме того, МИД рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Румынию на автомобилях из-за ухудшения погодных условий.
Напомним, на Рождество из-за погодных условий Национальная полиция ограничила движение транспорта по автодорогам шести областей Украины.