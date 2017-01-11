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Граффитчики избили до полусмерти работника "Укрзализныци" в Киеве

Помощнику машиниста, которого избили граффити-художники, удалили селезенку.

Граффитчики избили до полусмерти работника "Укрзализныци" в Киеве
Фото: Макс Левин

На Рождество в Киеве двое неизвестных сильно избили помощника машиниста, который сделал им замечание за попытку разрисовать поезд.

Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", это произошло на при отправлении пригородного электропоезда Киев-Яготин со станции Протасов Яр.

"При закрытии дверей электропоезда, когда работник железной дороги прошел по платформе, чтобы сообщить машинисту об окончании посадки, хулиганы брызнули железнодорожнику из газового баллончика в глаза, сбили его с ног и избили ногами. После вмешательства пассажиров преступники скрылись... В областной больнице пострадавшему промыли глаза и удалили селезенку", - сказано в сообщении.

Правоохранители расследуют преступление.

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Тэги: вандализм, поезда, граффити, Укрзализныця

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