В Киеве застрелили мужчину у дверей его квартиры Стрелявший скрылся.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

На улице Ревуцкого в Дарницком районе Киева на выходных застрелили 54-летнего мужчину возле его квартиры.

Он возвращался от друзей домой. Поднявшись на свой этаж, в коридоре получил огнестрельное ранение в живот и умер на месте. Жена и соседи, которые услышали выстрелы, вызвали полицию. Злоумышленник с места происшествия скрылся, сообщается на сайте полиции.

Начато уголовное производство по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.