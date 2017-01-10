Кто заплатит за Приватбанк
Кто заплатит за Приватбанк
Боснийский сценарий для Украины
Боснийский сценарий для Украины
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Микола Шиптур. Кримський бранець, якого забула Україна
Микола Шиптур. Кримський бранець, якого забула Україна
Зигмунт Бауман: «Конец света – это отсутствие уверенности в завтрашнем дне»
Зигмунт Бауман: «Конец света – это отсутствие уверенности в завтрашнем дне»
Доступ до дітей в реанімаціях: два погляди на одні двері
Доступ до дітей в реанімаціях: два погляди на одні двері
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
Фактор Боуи
Фактор Боуи
Почему командованию ВМС не нравится реформа НАТО
Почему командованию ВМС не нравится реформа НАТО
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Киеве застрелили мужчину у дверей его квартиры

Стрелявший скрылся.

В Киеве застрелили мужчину у дверей его квартиры
Фото: kyiv.npu.gov.ua

На улице Ревуцкого в Дарницком районе Киева на выходных застрелили 54-летнего мужчину возле его квартиры.

Он возвращался от друзей домой. Поднявшись на свой этаж, в коридоре получил огнестрельное ранение в живот и умер на месте. Жена и соседи, которые услышали выстрелы, вызвали полицию. Злоумышленник с места происшествия скрылся, сообщается на сайте полиции.

Начато уголовное производство по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Новости по теме:

Тэги: Киев, убийство
Реклама

Читайте в разделе