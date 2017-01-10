В Киеве поймали пенсионера с 98 "минированиями" на счету 67-летнему мужчине грозит до шести лет тюрьмы.

Фото: Сергей Нужненко

В Святошинском районе Киева задержали 67-летний мужчину, который 98 раз "минировал" различные помещения.

Об этом сообщается на сайте полиции.

"Только в течение одних суток 67-летний киевлянин 16 раз звонил по номеру «102» и сообщал об угрозе взрыва различных учреждений. В настоящее время уже установлено, что с октября прошлого года он сделал 106 вызовов в полицию и в 98 случаях «минировал» различные помещения", - сказано в сообщении.

Мужчина в содеянном сознался. Правоохранители выяснили, что он злоупотребляет алкогольными напитками и под влиянием спиртного постоянно звонит в полицию и в другие учреждения. Мужчина также находится на учете в социотерапии и психоневрологическом диспансере.

Начато расследование по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.