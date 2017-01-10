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ФСБ сообщило о задержании украинца, изменившего фамилию, чтобы попасть в Крым

Мужчина находится под стражей, возбуждено уголовное дело.

ФСБ сообщило о задержании украинца, изменившего фамилию, чтобы попасть в Крым
Фото: ura.ru

Федеральная служба безопасности России заявила о задержании на автомобильном пункте пропуска Перекоп гражданина Украины, который пытался попасть на территорию аннексированного Крыма, изменив фамилию.

Об этом сообщает РИА Новости.

Российские пограничники остановили гражданина Украины 1973 года рождения, которому по инициативе миграционной службы Краснодарского края был закрыт въезд в РФ до 2019 года.

В ФСБ заявили, что мужчина якобы решил обойти запрет и обратился в ЗАГС города Новая Каховка Херсонской области с заявлением о смене фамилии, после чего получил новый украинский паспорт.

Сейчас мужчина находится под стражей, возбуждено уголовное дело. Ему грозит штраф до 300 тыс. рублей или лишение свободы на срок до четырех лет.

Напомним, в августе ФСБ заявила о задержании нескольких человек, якобы готовивших теракты в Крыму. Ими оказались прораб из Евпатории Андрей Захтей, водитель автобуса АТП Запорожской АЭС Евгений Панов, которые позже обвинили ФСБ в пытках. Также известны имена известны имена еще двух арестованных - крымчанина Редвана Сулейманова и харьковского дальнобойщика Владимира Присича.

После этого случая российские власти в Крыму регулярно сообщают о задержании "украинских разведчиков и диверсантов". Власти Украины отрицают обвинения и называют произошедшее провокацией российских спецслужб.

В декабре ФСБ РФ назвала Украину "источником террористической угрозы".

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Тэги: Россия, Крым, ФСБ
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