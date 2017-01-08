В Донецкой области на дороге нашли тело девушки с осколочным ранением Предположительно женщина погибла три дня назад от минометного обстрела боевиков.

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

В Донецкой области на автодороге Красногоровка - Старомихайловка обнаружили тело девушки с осколочным ранением ноги.

Об этом сообщил глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин в своем фейсбуке.

"Сегодня утром военными в Красногоровку был доставлен труп девушки с осколочным ранением ноги, который был обнаружен еще 5 января на автодороге "Красногоровка - Старомихайловка". Только сегодня удалось вывезти тело. Предположительно погибла 5 января в результате минометного обстрела боевиками "ДНР" подконтрольной Украине территории", - отметил он.

Аброськин добавил, что на вид девушке 25 лет. Ее личность устанавливается.

Напомним, главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что 7 января военнослужащие отдельного зенитно-ракетного дивизиона (Донецк) первого Армейского корпуса Вооруженных сил РФ совершили обстрел гражданских домов в оккупированном Харцызске. По данным разведки, есть жертвы среди местного населения.