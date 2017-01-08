Завтра в Киеве ожидается небольшой снег, до -9 градусов Температура ночью -11 ...- 13 градусов.

Фото: EPA/UPG

9 января в Киеве будет облачно с прояснением, ожидается небольшой снег, на дорогах гололедица, местами метель, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью -11 ...- 13 градусов, днем -7 ...- 9 градусов.

Об этом сообщает Гидрометцентр.

На западе Украины облачно с пояснениями, снег, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -14...-21 градус, днем -8...-13 градусов.

В Карпатах снег, местами сильный, температура ночью -16 ...- 21 градус, днем -10 ...-15 градусов.

В Моршине снег, ночью местами сильный, температура ночью -16 ...-18 градусов, днем -9 ...-11 градусов.

В Трускавце снег, ночью местами сильный, температура ночью -16 ...-18 градусов, днем -9 ...-11 градусов.

В Сваляве снег, температура ночью -16 ...-18 градусов, днем -9 ...-11 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах гололедица, местами метель. Ветер северный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -11 ...-16 градусов, днем -5 ...-12 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, небольшой снег, в Днепропетровской области умеренный снег, на дорогах гололедица, местами метель, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -10 ...-16 градусов, днем -5 ...-13 градусов, в Днепропетровской и Полтавской областях +1 ...-6 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, небольшой снег с дождем, ночью и утром местами туман, гололед, на дорогах гололедица, местами метель, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 0 ...-7 градусов, днем +1 ...-5 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, небольшой снег, в Приазовье умеренный снег, местами гололед, на дорогах гололедица, местами метель, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью -4 ...-13 градусов, днем 0 ...-6 градусов, в Одесской и Николаевской областях ночью -11 ...-16 градусов, местами -21 градус, днем -5 ...-13 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, снег, на дорогах гололедица, местами метель, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью -2 ...-7 градусов, днем 0 ...-5 градусов.

В Ялте ночью снег, днем небольшой снег с дождем. Температура ночью -2 ...-4 градусов, днем 0 ...-2 градуса.