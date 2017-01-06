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В субботу в Киеве обещают снег и -17 градусов

На Рождество в Украине похолодает.

В субботу в Киеве обещают снег и -17 градусов
Фото: EPA/UPG

В субботу, 7 января, в Киеве облачно, снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, метели. Температура воздуха ночью и днем -15...-17 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -18...-23 градуса, днем -14...-19 градусов.

В Карпатах небольшой снег, температура воздуха ночью -20...-25 градусов, днем -18...-23 градуса.

На севере Украины облачно, снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, метели. Температура воздуха ночью -14...-19 градусов, днем -14...-19 градусов.

В центре Украины облачно, сильный снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, метели. Температура воздуха ночью -12...-19 градусов, днем -10...-17 градусов; в Днепропетровской области ночью и днем -5...-10 градусов.

На востоке Украины облачно, ночью мокрый снег с дождем, днем местами небольшие осадки, местами гололед, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...-3 градуса, днем +2...-3 градуса; в Харьковской области ночью и днем -3...-10 градусов.

На юге Украины облачно, в Одесской и Николаевской областях сильный снег, в Херсонской области умеренный мокрый снег, в Запорожской области местами небольшие осадки, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, метели. Температура воздуха в Одесской и Николаевской областях ночью -13...-18 градусов, днем -11...-16 градусов; в Херсонской области ночью -6...-11 градусов, днем -4...-9 градусов; в Запорожской области ночью и днем -3...+2 градуса.

В Крыму облачно, ночью без существенных осадков, днем местами небольшие осадки, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем +2...-3 градуса.

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Тэги: прогноз погоды
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