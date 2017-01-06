В Черкассах пенсионер украл из автомобиля 100 тыс. гривен Мужчину задержали полицейские.

Фото: ru-newz.ru

В Черкассах полиция задержала 61-летнего мужчину, который на стоянке возле одного из магазинов при помощи специального устройства открыл дверь автомобиля Mercedes и украл рюкзак со 100 тыс. гривен.

Об этом сообщается на сайте полиции.

О краже сообщил 56-летний местный житель - хозяин автомобиля. В городе объявили план "перехват" и уже через несколько часов полицейские задержали подозреваемого в Червоной Слободе. Им оказался 61-летний житель Днепра.

Мужчине было объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса. Ему избрана мера пресечения содержание под стражей.

Напомним, в Киеве на парковке торгового центра неизвестные со стрельбой ограбили мужчину.