«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
Боснийский сценарий для Украины
Боснийский сценарий для Украины
Что шокировало в Киеве переселенку из Севастополя
Что шокировало в Киеве переселенку из Севастополя
Истории известных фильмов с маленьким бюджетом
Истории известных фильмов с маленьким бюджетом
Кто заплатит за Приватбанк
Кто заплатит за Приватбанк
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
Почему командованию ВМС не нравится реформа НАТО
Почему командованию ВМС не нравится реформа НАТО
"Украинские землячества России" как элемент информационной войны
"Украинские землячества России" как элемент информационной войны
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
ГлавнаяОбществоЖизнь

Киевское метро объяснило проблемы с PayPass проблемным чипом в картах

Проблемы с оплатой возникли у клиентов Приватбанка.

Киевское метро объяснило проблемы с PayPass проблемным чипом в картах
Фото: metro.kiev.ua

Пассажирам Киевского метрополитена, у которых возникли проблемы при оплате на турникетах с PayPass, нужно перевыпустить банковскую карту.

Об этом говорится в фейсбуке метро со ссылкой на разъяснение Приватбанка.

Банк заявил, что проблемы при проведении расчетов возникли у карт с номерами, которые начинаются на 5457 0822.

Владельцы мгновенных карт могут бесплатно перевыпустить карты в любом отделении. Если карта платная, нужно оставить заявку по телефону 3700, перевыпуск также будет осуществляться за счет банка.

Напомним, что с 2015 года на каждой станции Киевского метрополитена есть турникеты, на которых можно заплатить за проезд при помощи банковских карт с технологией безконтактных платежей PayPass от MasterCard. На остальных турникетах нужно либо приложить проездной в виде пластиковой карты, либо бросить жетон.

Стоимость разовой поездки в метро столицы Украины составляет от 3,5 до 4 грн.

Новости по теме:

Тэги: Киев, метрополитен, PayPass
Реклама

Читайте в разделе