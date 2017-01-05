Киевское метро объяснило проблемы с PayPass проблемным чипом в картах Проблемы с оплатой возникли у клиентов Приватбанка.

Фото: metro.kiev.ua

Пассажирам Киевского метрополитена, у которых возникли проблемы при оплате на турникетах с PayPass, нужно перевыпустить банковскую карту.

Об этом говорится в фейсбуке метро со ссылкой на разъяснение Приватбанка.

Банк заявил, что проблемы при проведении расчетов возникли у карт с номерами, которые начинаются на 5457 0822.

Владельцы мгновенных карт могут бесплатно перевыпустить карты в любом отделении. Если карта платная, нужно оставить заявку по телефону 3700, перевыпуск также будет осуществляться за счет банка.

Напомним, что с 2015 года на каждой станции Киевского метрополитена есть турникеты, на которых можно заплатить за проезд при помощи банковских карт с технологией безконтактных платежей PayPass от MasterCard. На остальных турникетах нужно либо приложить проездной в виде пластиковой карты, либо бросить жетон.

Стоимость разовой поездки в метро столицы Украины составляет от 3,5 до 4 грн.